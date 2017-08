10-årig dreng forsvandt fra københavnsk hotel – nu er han fundet

Københavns Politi efterlyste sent onsdag aften en 10-årig dreng, som forsvundet fra hotellet Cap-Inn i Mitchellsgade ved Politigården i København. .

Drengen blev af politiet er, ifølge politiet, beskrevet som “meget genert og meget lidt udadvendt”.

Kort før midnat kunne politiet så oplyse, at drengen var fundet i god behold. Det viste sig, at det var noget familie til drengen, som havde glemt at fortælle, at de tog sig af ham.

Opdateret 3. august 2017 kl. 00.11 med oplysninger om, at drengen er fundet