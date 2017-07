En anholdt efter hjemmerøveri

En 28-årig mand fra Horslunde blev søndag klokken 19.12 anholdt og sigtet for at have været med til et hjemmerøveri på en adresse lidt uden for Nakskov tidligere på søndagen.

Det var en 50-årig mand, der havde været udsat for hjemmerøveri, og som søndag klokken 17.22 tilkaldte politiet.

Den 50-årige fortalte, at fem mænd var ankommet til hans hus, og med et baseballbat havde de truet ham til – af endnu ukendte årsager – at betale et kontant beløb. Truslerne var dog resultatløse, da den 50-årige ikke havde kontanter, og herefter forsvandt de fem mænd fra stedet. Vidneudsagn førte politiet på sporet af den 28-årige, som imidlertid selv henvendte sig til politiet, og derefter blev han anholdt.

Den 28-årige blev taget med til politistationen i Næstved og skal nu afhøres nærmere.