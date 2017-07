41-årig sigtet for vold efter slagsmål

Søndag klokken 8.11 blev politiet kaldt til Skyttemarksvej i Næstved, hvor en mand havde fået tæsk og var slået bevidstløs.

Det var en 36-årig mand fra Herlufmagle, og volden var formentlig en udløber af et sammenstød tidligere på morgenen mellem den 36-årige og den 41-årig mand fra Næstved. De to var kommet op at slås i Jernbanegade i Næstved, og var begge blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da politiet havde fået dem skilt ad. Imidlertid fortsatte striden på Skyttemarksvej, og politiet fandt kort efter frem til den 41-årige, som blev anholdt og sigtet for såkaldt kvalificeret vold. Ved en ransagning af den 41-åriges bopæl fandt politiet et gammelt gevær og noget ammunition. Den 41-årige blev herefter også sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om våben. Han blev taget med til politistationen i Næstved, hvor han blev afhørt, inden han blev løsladt igen klokken 14.10.