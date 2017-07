En 19-årig mand fra Næstved blev i nat kort før klokken tre udsat for røveri på åben gade.

Den unge mand var på vej hjem fra et et værtshusbesøg i Haslev, da han i Jernbanegade blev passet op af to andre mænd, efter han havde rejst en cykel op, som var væltet.

De to mænd beskyldte den 19-årige for at ville stjæle cyklen og truede ham til at overføre et beløb via MobilePay. Da den 19-årige kom hjem, tilkaldte han politiet, som nu undersøger sagen nærmere.