71-årig død efter færdselsulykke

En 71-årig mand fra Næstved blev torsdag erklæret død ved ankomsten til sygehuset i Slagelse.

Den 71-årige var ved 10-tiden torsdag formiddag indblandet i et færdselsuheld, som skete, da han kom kørende ad Karrebækvej i Næstved og i rundkørslen Karrebækvej/Engvej mistede herredømmet over bilen og kørte ind i en cykelbom og standsede.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mener, at årsagen til, at den ældre mand mistede herredømmet over bilen kan være et ildebefindende.

Ingen andre kom til skade ved uheldet.