En 64-årig kvinde blev torsdag eftermiddag anholdt efter hun havde truet en 57-årig mand og en 67-årig kvinde i Gyrstinge ved Ringsted.

Den 64-årige truede med kniv og sagde, at hun ville slå dem ihjel.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at den 64-årige kvinde virkede uligevægtig på anmelderen, men en læge vurderede, at der ikke var basis for en tvangsindlæggelse af kvinden.

Politiet afhørte den 64-årige, som blev løsladt ud på aftenen.

Sagen vil senere blive afgjort i retten.