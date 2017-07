Seks anholdt i bande-aktion

Onsdag gennemførte Københavns Politis operative specialafdeling en aktion mod bander i København. Seks personer er blevet anholdt.

Ved Nørrebro Parken blev tre personer anholdt i forbindelse med organiseret hashsalg og vagtvirksomhed.

I Mjølnerparken blev tre anholdt, to efter en kort og intensiv efterforskning – som Københavns Politi ønsker at oplyse nærmere om – og en tredje for gentagne tilfælde af brugstyveri.

De seks personer – der er mænd i alderen 17-27 år – fremstilles i dag i dommervagten i Københavns Byret.

-Det er helt åbenlyst, at København – og særligt Nordvest-kvarteret – i den seneste tid har været plaget af en konflikt i rocker/bande miljøet, siger Lars Karlsen, fungerende leder af Operativ Specialafdeling i Københavns Politi og fortsætter:

– Københavns Politi hverken kan eller vil acceptere voldsparatheden og den afstumpede adfærd, som vi har været vidne til. Det er også helt uacceptabelt, at fredelige borgere skal udsættes for den slags utryghedsskabende adfærd.

– Vi har allerede et godt værktøj i visitationszonen, siger Lars Karlsen med henvisning til den visitationszone, som politiet indførte for en uge siden i en del af Nordvestkvarteret.

– men gårsdagens aktion er et eksempel på, at den ikke kommer til at stå alene. Vi har og vil fremadrettet have fuld fokus på bandegrupperingernes ageren, slutter Lars Karlsen, fungerende leder af Operativ Specialafdeling i Københavns Politi.