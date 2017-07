Politiet til tre gerningsmænd: Meld jer, eller vi offentliggør navne og billeder

Københavns Politi opfordrer tre gerningsmænd fra tre forskellige sager til at melde sig selv – ellers vil politiet offentliggøre deres navne og billeder.

De tre mænd, har fået en frist til fredag klokken 10. Hvis ikke de har meldt sig inden, vil offentliggøre navn og billede på de efterlyste.

– Det er afgørende for os, at gerningsmændene bliver stillet til ansvar for deres handlinger, og hvis de ikke selv kan finde ud af at melde sig til politiet, så må vi søge hjælp hos befolkningen, siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen, Afdelingen for Organiseret kriminalitet.

Afpresning, hærværk og brandstiftelse mod massageklinikker

Den ene af de efterlyste er en 22-årig mand, som ifølge politiet har relation til banden Loyal To Familia, LTF.

Han er efterlyst som medgerningsmand til en række afpresninger, hærværk og brandstifelse mod massageklinikker, som skete i perioden 24. april til 8. maj i år mod seks massageklinikker/bordeller på Frederiksberg og på Vesterbro i København.

Ved alle tilfælde er flere personer af udenlandsk herkomst kommet ind på stederne, hvor de med truende attitude, tale og kropssprog afleveret en seddel, hvorpå der var skrevet enten LTF eller Loyal To Familia, samt et telefonnummer, hvortil ejeren skulle ringe inden 24 timer, såfremt stedet ikke skulle lukkes eller ødelægges.

I 5 ud af 6 tilfælde er der efter nogle dage blevet knust vinduer på stedet med brosten/mursten. I yderligere 2 tilfælde er der påsat brand med brandbare væsker. Brandene er dog er blevet slukket inden de har udviklet sig til resten af ejendommene.

I forbindelse med efterforskningen er der pt. varetægtsfængslet 3 personer – alle med tilknytning til LTF.

Politiet har søgt efter den 22-årige uden resultat og opfordrer nu manden til at melde sig selv.

Knivstikkeri i Nordvest-kvarteret

Den anden af de tre efterlyste er efterlyst i en sag om knivstikkeri på Frederikssundsvej ud for nr. 111 i Københavns Nordvestkvarter.

Ved en episode den 14. juli kort før klokken 18 blev en mand stukket med en knivlignende genstand en gang i venstre lår og en gang i venstre balle og herefter sparket og trampet i hovedet. Den forurettede fik knivlæsioner i venstre lår og venstre balle samt en flænge i baghovedet.

Tre personer, der var ankommet til stedet i en gråbrun Nissan Qashqai, havde forinden antastet manden. Efter overfaldet kørte de tre gerningsmænd fra stedet i samme bil.

Via videoovervågning blev identiteten på alle gerningsmændene hurtigt fundet, og to af dem er efterfølgende blevet anholdt. De sidder begge varetægtsfængslet foreløbigt til den 15. august 2017.

Den sidste 24-årige gerningsmand søges fortsat af politiet, og han er vidende om, at han er efterlyst.

Knivstikkeri på Frederiksberg

Den trejde mand er eftersøgt i forbindelse med en sag om et slagsmål mellem to grupperinger onsdag den 12. juli i år omkring kl. 16:50 på Munkensvej på Frederiksberg. Her blev en person stukket med hvad politiet formoder var en kniv. Den forurettede blev ramt med et stik i brystet, hvilket resulterede i en punkteret lunge.

Politiet er bekendt med identiteten på gerningsmanden – en 23-årig mand af marokkansk afstamning. Han er efterlyst og forgæves søgt på diverse aktuelle adresser.

Har talt med pårørende

– Politiet har brugt megen tid – og så sent som i dag – søgt efter de tre efterlyste personer, men desværre forgæves. Vi har i flere tilfælde talt med pårørende, men vi har endnu ikke kunnet lokke de tre personer frem i lyset, siger Steffen Thaaning Steffensen.