Unge gik amok på pizzaria

Det endte i vold og hærværk, da en gruppe unge i nat ville have natmad.

Klokken 03.25 kom seks personer ind for at købe mad på et pizzeria på Køgevej i Køge.

Men i stedet for at spise maden, optrådte de seks meget provokerende og smed rundt med den leverede mad. En 21-årig mand, der på arbejde på stedet, blev slået 3-4 knytnæveslag i ansigtet af en af de seks personer.

Der blev også begået hærværk på stedet i form af ødelagte potteplanter m.v.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at man nu i gang med efterforskningen, og man gerne vil høre fra vidner eller andre med oplysninger til sagen. Politiet kan kontaktes på telefon 114.