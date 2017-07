Tricktyve stjal fra 80-årig kvinde med rollator – efterlod deres offer liggende på jorden

En 80-årig kvinde blev mandag middag udsat for tricktyveri, da hun kom gøende med sin rollator på Færgevej i Frederikssund.

En mørk personbil standsede og to kvinder i bilen standsede den 80-årige og forsøgte at sælge hende smykker. Men da den ældre dame ikke ønskede at købe deres smykker, tog den ene fat i hendes arm, mens den anden tog fat tog fat i hende omkring halsen og herunder stjal en guldhalskæde og et guldarmbånd.

De to tyve flygtede fra stedet i bilen, mens deres 80-årige offer faldt om på jorden.

Gerningskvinderne beskrives som:

A: Kvinde, ca. 25 år, udenlandsk udseende, mørkt og krøllet hår, slank af bygning, nedringet top med hvid kant.

og

B: kvinde, ca. 35-40 år, udenlandsk udseende, mørkt og krøllet hår, kraftig af bygning, nedringet top.