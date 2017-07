Retten sender rumænsk tigger bag tremmer

Københavns Byret har i dag frihedsberøvet en rumænsk kvinde, der er sigtet for betleri efter den nye strafskærpende bestemmelse.

Kvinden, der to gange tidligere er dømt for betleri, erkender sig skyldig i den rejste sigtelse og hun blev frihedsberøvet i 11 dage, mens der ventes på at selve sagen kommer for retten.

Sagen er berammet til den 1. august 2017 og anklagemyndigheden vil i den forbindelse nedlægge påstand om udvisning.

Anklageskrift og tidspunkt for retsmødet blev forkyndt forkvinden i forbindelse med grundlovsforhøret.

– Vi er tilfredse med at retten fulgte indstillingen om frihedsberøvelse siger senioranklager Marlene Beynon.