Efterlyst tyv fanget og varetægtsfængslet

En lokal indbrudstyv i Næstved, der er særdeles godt kendt hos politiet, har været efterlyst, siden han i begyndelsen af juni stak af fra sin afsoning.

Han fik bevilget ledsaget udgang og var til en begravelse på Østre Kirkegård i Næstved, hvor han altså lykkedes med at flygte.

En omfattende efterforskning ledte torsdag politiet til Lupinvej i Næstved. En patrulje bankede på døren på adressen, hvor en 30-årig kvinde åbnede og fortalte, at hun lånte lejligheden sammen med en veninde, mens ejeren var bortrejst. Patruljen spurgte, om de måtte tale med veninden, der skulle være i lejligheden.

Den 30-årige kvinde var ikke meget for at lukke patruljen ind, og da de gik ind i lejligheden, viste det sig da også, at der ikke var nogen veninde. Men der var en mand. Som gemte sig under sengen i soveværelset.

Det var den efterlyste 34-årige mand, og han blev på stedet anholdt og sigtet for en hel stribe af lovovertrædelser.

Manden blev fredag fremstillet for lukkede døre ved retten i Næstved, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.