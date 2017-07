Tigger skal 14 dage i fængsel

En rumænsk mand blev i går idømt 14 dages ubetinget fængsel for tiggeri.

Dommen faldt ved Københavns Byret, som dermed har fulgt regeringens ønske om, at skærpe straffen for såkaldt ‘utryghedsskabende tiggeri’ – tiggeri, som foregår i gågader, ved supermarkeder, ved stationer og i offentlige transportmidler.

Den rumænske mand blev dømt for at have tigget ved Nørrebro Station tirsdag i sidste uge.

Sagen er blevet behandlet under den nye Fast Track ordning i Københavns Byret, som er etableret med henblik på hurtig og effektiv gennemførelse af sager vedr. tiggeri begået af personer uden fast bopæl i Danmark.