Mand sigtet for drabsforsøg på sin kone – ville skåne hende for økonomiske problemer

En 53-årig mand fra Helsingør er blevet varetægtsfængslet, sigtet for drabsforsøg på sin seks år ældre kone.

Manden blev fredag formiddag anholdt efter han havde overfaldet sin kone i forbindelse med en uenighed i parrets hjem.

Overfaldet førte til at konen bl.a. fik kraniebrud og en fraktur på højre øjenhule. Hun blev fløjet til Rigshospitalt, hvor en læge vurderede, at hun umiddelbart havde været i livsfare som følge af overfaldet.

Manden blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han forklarede, at årsagen til hans handling var, at han ville skåne hustruen for at blive ked af, når de skulle flytte fra deres hjem som følge af de økonomiske problemer, han gennem længere tid havde skjult for hende.

Ifølge Anklager Henrik Prien-Larsen fra anklagemynsigeden ved Nordsjællands Politi erklærede den 53-årige sig skyldig i forhold til sigtelsen. Han blev varetægtsfængslet frem til den 11. august.