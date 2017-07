En80-årig kvinde fra Svebølle blev i går udsat for tricktyveri efter hun havde været en tur at handle i Fakta i Høng.

Da kvinden kom hjem blev kun kontaktet af to udenlandske kvinder, der spurgte om vej og viste et stykke papir. Hun opdagede efter kvinderne var gået, at hendes pung var væk. Der var ikke hævet på hendes dankort.

Episoden fandt sted ved 16-tiden.