To unge mænd blev onsdag eftermiddag stukket ned med kniv i København. Det skriver Ekstrabladet.dk.

Den første blev ved 17-tiden stukket ned i området omkring Bispebuen. To biler kørte fra stedet umiddelbart efter knivstikkeriet.

Det andet knivstikkeri fandt sted kort efter ved Voldparken.

Ekstrabladet.dk skriver, at der ikke er noget, som indikere, at de to knivstikkerier er banderelaterede.