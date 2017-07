Rutinetjek endte i skuddrama: Mand trak pistol mod politiet

En mand er blevet skudt af politiet i Københavns Nordvestkvarter.

Klokken 06.30 torsdag morgen modtog politiet en anmeldelse om, at en person sad i en bil og sov på Thoravej. En patrulje blev sendt til stedet for at undersøge nærmere.

Da patruljen ankom til stedet, trak personen i bilen en pistol og det fik betjentene til at trække deres våben og der blev afgivet et skud mod manden, som blev ramt i hoften.

Manden blev herefter pacificeret, og der blev tilkaldt en ambulance.

Som altid, når politifolk afgiver skud, er Den Uafhængige Politimyndighed blevet underrettet og her oplyser man, at man har iværksat en nærmere undersøgelse af episoden og sendt efterforskere til stedet.

Siden i morges har politiet været massivt til stede og et større område er blevet afspærret. Udover politifolk og teknikere er også hærens Ammunitionsrydningstjeneste EOD tilkaldt.