Prins Henrik aflyser sine officielle programpunkter i de kommende dage, som følge af, at han er blevet indladt på Universitetshospitalet i Aarhus.

I en pressemeddelelse fra Kongehuset oplyses det, at Prisen skal behandles for en infektion i benet.

Det forventes dog ikke at blive nogen langvarig indlæggelse, for ifølge Kongehuset forventes det, at Prins Henrik udskrives igen senest lørdag.