Vig Festival: Derfor døde 51-årig mand efter slagsmål

Politiet kan nu fortælle, hvorfor en 51-årig mand fra Grevinge afgik ved døden efter et slagsmål på Vig Festival.

Den afdøde er nu obduceret og politite oplyser, at det er fastslået, at han fik en hjerneblødning, som antages at være fremkaldt som følge af volden, og det har ført til, at han afgik ved døden.

Den 51-årige var på festivalen sammen med en 50-årig mand, men de to kom i slagsmål og den 51-årige blev efterfølgende i kritisk tilstand fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, hvor han efterfølgende døde uden at være kommet til bevidsthed.

Den 50-årige blev anholdt og varetægtsfængslet. Østre Landsret har stadsfæstet, at den fængslede i sagen skal forblive varetægtsfængslet.