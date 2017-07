En ung mand lod i nat sine frustrationer gå ud over et sidespejl på en bil i Helsingør.

Manden havde stået i et stykke tid på Sct. Anna Gade ud for opgang nr. 33 og råbt, men da det tilsyneladende ikke havde det resultat han ønskede, rev han sidespejlet af en bil som stod på gaden og smed det op mod et vindue, inden han forsvandt fra stedet.