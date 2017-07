Kort før klokken et i nat blev politi og brandvæsen kaldt ud til en brand i en villa på Vestervej i Holeby.

Villaen stod ubeboet, men vidner har forklaret, at der lød et brag fra huset, og at to personer derefter løb fra stedet.

Brandvæsenet fik hurtigt ilden under kontrol.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at årsagen til branden er endnu ikke klarlagt.