Butikstyv forsøgte at snyde – men endte med selv at blive grillet af politiet

En 56-årig butikstyv blev tirsdag eftermiddag afsløret, da han forsøgte at få en række varer med ud af et supermarked i Frederikssund uden at betale for dem.

Tyven havde tømt en papkasse, der indeholdt en grill og i stedet fyldt kassen med diverse Nescafé-produkter, skjorter, t-shirt og et par sko.

Nordsjællands Politi oplyser, at varerne i papkassen havde en værdi på lidt mere end tre tusind kroner, men manden forsøgte at nøjes med at betale de 279 kroner, som grillen – der skulle have været i papkassen – kostede.

Imidlertid blev en alarm på varerne i papkassen udløst, og mandens trick opdaget.