Sorø: Kvinde udsat for forsøg på tricktyveri

Mandag eftermiddag ved 17-tiden blev en 64-årig kvinde udsat for et forsøg på tricktyveri, mens hun var i færd med at pakke varer ud fra sin bil på Akademigrunden i Sorø.

En mand henvendte sig til hende og spurgte efter en adresse, og pludselig opdagede den 64-årige en anden mand ved sin indgangsdør. Den 64-årige råbte efter ham og fik skubbet ham væk, og derefter løb de to mænd fra stedet.

De to mænd beskrives som:

A: Mand, 30-35 år, 180 cm høj. Spinkel af bygning og mørk i huden. Han havde sort, kort hår og talte engelsk. Han havde en ternet skjorte og lyseblå bukser på og medbragte en papkasse

B: Mand, ca. 50-55 år, 165 cm og spinkel af bygning: han var brun i huden og havde sort, kort hår. Han talte engelsk og havde en sort/hvid stribet skjorte med en grå trøje på.

Politiet hører gerne fra evt. vidner, der har set noget mistænkeligt.