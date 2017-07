Butikstyve afbrudt i deres forehavende

Personalet i Rema 1000 på Apotekervænget i Sakskøbing fik mandag eftermiddag mistanke om, at to kunder ikke var i butikken for at handle, men på regulært tyvetogt.

De to personer fyldte forskellige varer i nogle medbragte sportstasker, men da de fandt ud af, at medarbejderne i forretningen holdt øje med dem, smed de varerne fra sig og løb ud af forretningen og forsvandt i en mørkegrå personbil med et rumænsk registreringsnummer GJ94ANC.

Politiet hører gerne fra evt. vidner, der har oplysninger i sagen, i håb om, at man kan få kontakt til de to personer, der havde så travlt med at komme ud af butikken.