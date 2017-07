Bandekonflikt: Flere skud affyret mod kiosk i Sakskøbing

I nat blev der affyret flere skud mod indgangsdøren til en kiosk på Vestergade i Sakskøbing.

Ingen er kommet til skade ved skuddene, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Senere på natten fik politiet en anmeldelse om, at en Opel Insignia var fundet brændende i Nørre Vedby tæt på Nørre Alslev. Bilen, der var stjålet, kan, ifølge politiet, angiveligt sættes i forbindelse med skudepisoden.

Skuddene er efter politiets umiddelbare vurdering afgivet som en del af en verserende konflikt mellem rivaliserende bander, og politiet er i gang med at efterforske gerningsstedet for snarest muligt at finde frem til den eller de ansvarlige.

Der har i øvrigt været flere hændelser hen over weekenden, hvor personer fra bandemiljøet har haft kontroverser i Nykøbing Falster og Sakskøbing, oplyser politiet.