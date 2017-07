Forsøgte at stjæle pengetransport

Fredag eftermiddag forsøgte to mænd – uden held – at stjæle en pengetransport i Frederikssund.

Da en ansat fra en pengetransport havde hentet penge i en biograf i Frederikssund, blev han passet op af to mænd, som bad ham følge med. Det nægtede pengetransportøren, hvorefter han skubbede den ene af de to mænd væk og gik tilbage til sin bil, hvor han alarmerede politiet.

De to mænd, på henholdsvis 22 og 24 år, blev kort efter anholdt og taget med på politistationen. Her blev den 24-årige afhørt, og da det tillige viste sig, at han skyldte samfundet et større beløb, fik han lov at betale 3000 kroner efter nærmere aftale med SKAT. Den 24-årige blev løsladt, da afhøringen var slut, mens den 22-årige måtte overnatte i arresten til lørdag. Her blev han blev fremstillet i grundlovsforhør, og løsladt af dommeren, oplyser Nordsjællands Politi.