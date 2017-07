Efter slagsmål på Vig Festival: Mand er afgået ved døden

En 50-årig mand er blevet varetægtsfængslet, sigtet for vold på Vig Festival lørdag aften.

Den 50-årige, der er fra Jerslev Sjælland, og ikke fra Holbæk, som vi skrev i aftes efter oplysning fra Midt- og Vestsjællands Politi, blev anholdt lørdag aften efter politiet havde modtaget en anmeldelse om, at to mænd var kommte op at slås ved Scene 21.

Den ene af de to mænd, en 51-årige, der retteligt er fra Grevinge og heller ikke fra Holbæk, som først oplyst af politiet, blev fløjet til Rigshospitalet i kritisk tilstand. Han afgik ved døden i dag kl. 11:20 uden at være kommet til bevidsthed.

Den 50-årige blev anholdt og søndag formiddag blev han så fremstillet i Grundlovsforhør ved retten i Holbæk.

Her nægtede han vold, men erkendte at have skubbet den 51-årigere. De to mænd kender hinanden og var sammen på festivalen.

Den sigtede blev varetægtsfængslet frem til den 25. juli.