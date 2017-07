To unge dømt for bandeskyderier: Fik 8 års fængsel

To mænd på 18 år er blevet idømt otte års fængsel for tre skyderier i det offentlige rum i Næstved sidste efterår.

Dommen faldt fredag ved et nævningeting ved Retten i Næstved.

Det drejer sig om drabsforsøg ved skud mod en forurettet ved REMA1000 på Parkvej i september og skud mod to forskellige adresser på Kildemarksvej i oktober, hvor der – i overensstemmelse med anklageskriftet – er dømt for overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1 om på hensynsløs måde at forvolde fare for nogens liv eller førlighed.

Nævningetinget lagde til grund, at skyderierne fandt sted som led i en konflikt mellem grupperne Bandidos og Satudarah. Og i de forbindelse blev Straffelovens § 81a taget i brug. Den giver mulighed for at forhøje domme f.eks. i forbindelse med bandekonflikter.

Begge de domfældte ankede dommen til frifindelse, og de blev begge fortsat fængslet efter dom.