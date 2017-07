Gratister taget på Vig Festival

I Odsherred er Vig Festival godt i gang. Men ikke alle har husket at sikre sig en billet til den populære festival.

Således fik politiet ved midnatstid i nat kontakt til et par personer, der havde ”glemt” at betale for adgang til festivallen.

De slap dog ikke uden at måtte punge ud, for de to ‘glemsomme’ gæster blev pålagt en afgift af festivalen.

Udover de to gratister, har der ikke være nogen former for problemer på Vig Festivalen i det forløbne døgn, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, der melder om god stemning på festivalen.