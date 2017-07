Kort efter midnat måtte politiet en tur til Vedbæk Strandvej, hvor en gruppe unge holdt fest.

Politiet var blevet tilkaldt af en anmelder, som oplyse, at de unge havde opført sig truende og kastet med champagneflasker.

De unge blev af politiet bedt om at dæmpe sig og i øvrigt sørge for at rydde op.