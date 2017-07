En 84-årig kvinde blev i går ved 13-tiden udsat for et tricktyveri da hun var ude at handle.

Kvinden var i et supermarked på Jernbanepladsen i Lyngby blevet distraheret af en mand og senere opdagede hun, at hun havde fået stjålet to punge samt en mobiltelefon fra sin taske. De er formentlig blevet stjålet af en kvinde, som var i selskab med den mand, der distraherede den 84-årige, oplyser Nordsjællands Politi.