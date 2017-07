Mandag formiddag standsede politiet en bil i en rutinekontrol ved i Havnegade i Nakskov.

Bag rattet sad en 23-årig mand fra Søllested, og det viste sig, at han ikke havde noget kørekort. Desuden havde han ikke fået lov af bilejeren til at tage bilen, og den 23-årige blev derfor sigtet for kørsel uden førerret og for tyveri af bilen. Det fik ham til at sende en byge af ukvemsord efter politibetjentene, og den 23-årige blev derfor også sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.