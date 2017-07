Under en kontrol af toget, der ankom til Rødby Færge mandag klokken 14.15 afslørede politiet en menneskesmugler.

Der er tale om en 34-årig irakisk mand, der rejste sammen med to syrere på henholdsvis 16 og 32 år. De to syriske mænd havde ingen gyldig legitimation, og den 34-årige blev derfor anholdt og sigtet for menneskesmugling.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at den 34-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing F. senere i løbet af i dag.