23-årig dømt for drabsforsøg

En 23-årig mand har i dag ved Retten i Glostrup fået en dom på 6 ½ års fængsel for drabsforsøg. Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Den 23-årige er dømt for i juni sidste år forsætligt at påkørt en person ved busstoppestedet på Tårnvej i Rødovre. Samtidig blev han dømt for at forvolde fare over for ni børnehavebørn og to pædagoger, der stod ved samme busstoppested.

Tre øvrige mænd i alderen 30-33 år fik dom for at skrotte gerningsbilen kort efter påkørslen. For det fik de 40 dages fængsel hver.

Den 23-årige ankede på stedet, mens de tre andre udtog betænkningstid.