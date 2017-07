Hvis man vil have en dukkert, så må man finde et andet sted at svømme end Roskildebadet.

Omklædningen skal bygges om til den ny svømmehal, og derfor er badet lukket fra mandag d. 3. juli og frem til 28. februar.

Den ny svømmehal forventes åbnet i 2019.

Badende kan i stedet besøge Maglegårdsbadet eller Sct. Jørgensbadet.