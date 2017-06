Klokken 03.09 i nat blev der affyret skud mod et parcelhus på Lårupvej i Stenlille, der fungerer som klubhus for rockergruppen Gremium.

En person er blevet ramt, og hans tilstand er pt. ukendt, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som torsdag formiddag stadig var i gang med at undersøge gerningsstedet og afhøre vidner.

Politiet formoder, at der tale om en banderelateret hændelse, og der arbejdes på højtryk for på ny at skabe tryghed i Stenlille og finde frem til gerningsmændene.