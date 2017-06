Seks unge dømt for gaderøveri mod 16-årig dreng og et hav af andre røverier

Retten på Frederiksberg afsagde i dag dom i en sag mod seks unge mænd, som alle i forening blev fundet skyldige i at have begået et groft gaderøveri imod en 16-årig dreng.

Drengen blev også tvunget til at begå tyveri i et supermarked, hvorefter de frihedsberøvede ham i to timer, for derefter igen ved ulovlig tvang at tvinge ham til at begå endnu et tyveri.

De seks unge mænd er derudover fundet skyldige i yderligere mellem et og 13 gaderøverier begået i sensommeren 2015 på Frederiksberg og Christianshavn.

-I forbindelse med en stigning i antallet af gaderøverier i sensommeren 2015 indledte politiet en omfattende efterforskning, som i dag har medført at der er sket domfældelse i 15 gaderøverier. Det er uacceptabelt, at tilfældige borgere udsættes for gaderøverier, og jeg er derfor meget tilfreds med dommens udfald og det signal den sender, siger den ene af sagens anklagere, Tanja Søderlund.

To af de tiltalte fik 1 år og 3 måneders delvist betinget fængsel og tre af de tiltalte fik 1 år og 9 måneders ubetinget fængsel

En nu 21-årig mand, der er dømt for 14 gaderøverier, ulovlig tvang, medvirken til tyveri og frihedsberøvelse, blev idømt 4 års ubetinget fængsel og betinget udvisning af Danmark.