Han var efterlyst for drabsforsøg – nu er han anholdt

I forgårs truede politiet med at offentliggøre foto af en ung mand mistænkt for drabsforsøg mod en 15-årig dreng – i går offentliggjorde de så billedet. Nu har manden anholdt.

Københavns Politi oplyser, at man har anholdt den unge mand, som de sidste par dage har været efterlyst i pressen for drabsforsøg mod en 15-årig dreng. Drabsforsøget fandt sted torsdag den 15. juni 2017 kl. 20.49, da den 15-årige umotiveret blev overfaldet og stukket med kniv på Nørrebrogade ud for nr. 48 i København.

Manden på billedet meldte onsdag aften sig selv til politiet. Der er tale om en 16-årig dreng. Han blev i dag fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København sigtet for drabsforsøg og varetægtsfængslet i fire uger.