Minister forventes at tillade fracking på Lolland-Falster – brancheforening bekymret for grundvandet

Alt tyder på, at klimaministeren i dag vil give tilladelse til, at et hollandsk selskab kan lede efter olie, gas og geometrisk energi i et større områder af Lolland-Falster. En tilladelser, som også inkluderer grønt lys for fracking. Men ikke alle vil være glade for et ‘ja’.

Det er firmaet Nail Ressources, der har søgt om tilladelsen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt forventes at give tilladelse efter Energistyrelsen i en redegørelse lægger op til godkendelse af ansøgningen.

En tilladelse vil i såfaldt gælde for en 6-årig efterforskningsperiode.

Frygter forurening af grundvandet

Men der er modstand mod en tilladelse, som også indbefatter tilladelse til fracking. Blandt dem, som er bekymrede er brancheforeningen Danske Vandværker, der frygter, at grundvandet vil blive forurenet.

– Vi er nervøse for, at de kemikalier, der bruges ved fracking, trænger ned i grundvandet, og gør uoprettelig skade. Som bekendt drikker vi vores grundvand her i landet, og fracking, det er altså at spille hasard med vandet, siger direktør i Danske Vandværker Allan Weirup.

Dermed er Danske Vandværker helt på linje med WWF Verdensnaturfonden, Det Økologiske Råd og Greenpeace, som også har ytret stor bekymring for udsigten til fracking på land i Danmark.

– Vi er slet, slet ikke trygge ved det her. Ved fracking pumpes vand, sand og kemikalier ned i undergrunden for at øge trykket på olie og gas, og den metode er meget kontroversiel. Se blot på de mange problemer den har bragt med sig i USA, hvor man jo har gjort det her i årevis. Jeg håber, at både minister og udvalg vil trække i nødbremsen og få diskuteret sagen grundigt, for fracking er en rigtig dårlig ide, siger Allan Weirup