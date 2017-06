En mand i Kirke Stillinge ved Slagelse fik sig en noget af en overraskelse da han i går eftermiddag kom ud i sit køkken.

Da manden kom ud i køkkenet, fandt han en 2 meter lang konge boa liggende på køkkenbordet.

Da manden ikke selv er ejer af slangen kontaktede han med det samme politiet, der sørgede for at slangen blev afhentet og installeret på et dyreinternat.