Mand dræbt i solouheld: Kørte frontalt ind i skraldebil

En 57-årig mand blev lørdag aften dræbt, da han kørte frontalt ind i en holdende skraldevogn.

Uheldet skete kort efter klokken 18 på landevejen i Tuse, da den 57-årige kom kørende personbil og af ukendte årsager kom over i modsatte kørebane og kørte frontalt ind i en skraldebil, som holdt parkeret i siden af vejen.

Redningsmandskab gav forgæves livredende førstehjælp, indtil en læge kom og erklærede ham død på stedet.

Mandens pårørende er underrettet.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at man har udtaget en blodprøve i et forsøg på at finde ud af, hvorfor den 57-årige kørte galt.