Ta’ med tilbage til 1950’erne og gå rock amok i landsbyen

Lørdag byder Andelslandsbyen Nyvang på rock n’ roll, dans, lækre øser – og smukke tøser.

Under overskriften ‘Farlig Ungdom’ byder oplevelsescentret uden for Holbæk på et farverigt dagsprogram i rockens og 50’ernes tegn. Programmet er for hele familien og byder på dans, hulahop-show, varme hunde efter amerikansk recept og rigeligt med rock’n’roll.

Veteranbilerne vil holde tæt, og medbringe massere af rockabillys i strutskørter og læderjakker.

For de modeglade er der vintage-boder med tøj i 50érnes farverige stil og modeopvisning med gennemgang af periodens dress.

Hele arrangementet er dog ikke fest og løjer, landsbyens voksne myndighedspersoner vil tordne fra talerstolen om ungdommens fordærveligheder som tegneserier og petting.

– Der bliver tale om en unik kombination af koncert og levendegørelse af 50érnes ungdomskultur. Vi vil skabe en fest, men samtidig vise den voldsomme kontrast mellem den såkaldte farlige ungdom og datidens moralske vogtere, siger arrangør Line Janoria Jørgensen.

Dans og drinks

Når aftenen falder på, får festen et ekstra pift med svingende live band, bøfbar og rigeligt med cocktails. Med over 70 indbudte dansere, der virkelig kan deres kram udi lindyhop og jitterbug, er festen en sikker succes, og har man brug for at få genopfrisket dansetrinene, er man i trygge hænder hos danseunderviseren Per Rock.

Hjemturen er sikret med minibusser, der kører i pendulfart til Holbæk station fra kl. 12 frokost til kl. 01 om natten. For dem der vil have det hele med kan der bookes overnatning indendørs eller udendørs.

