Skudepisoder får politiet til at indføre visitationszone i København

Københavns Politi har fra klokken 15 i dag indført visitationszone i en del af København.

Baggrunden for beslutningen er flere episoder, hvor der i det offentlige rum er anvendt skydevåben, med nærliggende fare for personers liv. Skyderierne relaterer sig formentlig til en konflikt mellem grupperingen Nordvest Copenhagen og en endnu ikke oprettet gruppering med tilholdssted omkring Husum.

Formålet med indførelsen af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre at personer ikke bærer eller besidder våben. I visitationszonen må politiet foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer.

Visitationszonens omfang: Kredsgrænsen mod nord fra Grønnemose Allé og så mod uret til Slotherrensvej – Sallingvej – Hillerødgade – Nordre Fasanvej – Lygten – Tagensvej – Rovsinggade – Lersø Park Allé – Tuborgvej – Emdrupvej – Grønnemose Allé.

Visitationszonen gælder til fredag den 30. juni kl. 15.00.