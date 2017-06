En 15-årig uledsaget asylansøger blev torsdag aften ved 20.30-tiden stukket ned på Nørrebrogade i København. Det skriver Ekstrabladet.dk.

Den 15-årige var sammen med tre venner da den 15-årige blev stukket i brystet i venstre side under hjertet ud for Nørrebrogade 48. Han er uden for livsfare.

Politiet har endnu ikke fanget gerningsmanden, skriver Ekstrabladet.dk.