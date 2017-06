Et årvågent vidne kontaktede kort før middag i går politiet og fortalte, at to unge fyre netop havde knust en rude i en bygning på Kongeleddet i Nakskov.

Kort tid efter var en politipatrulje på stedet og fik fat i de to unge, der begge er 15 år og fra hhv. Dannemare og Nakskov.

De blev begge anholdt og sigtet for hærværk.