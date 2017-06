Bandekonflikt får politiet til at indføre visitationszone i dele af Høje-Taastrup

Københavns Vestegns Politi har indført visitationszone i dele af Høje-Taastrup Kommune i perioden fra middagstid i dag til torsdag den 13. juli 2017 kl. 23.00.

Baggrunden for beslutningen er, at der aktuelt er en konflikt i og omkring en bandegruppering, som holder til i dele af Høje-Taastrup Kommune, ligesom det vurderes at grupperingen og dens tilhængere har flere uoverensstemmelser med enkelt personer og flere grupper i det storkøbenhavnske rocker/bandemiljø.

Senest er en person med tilknytning til grupperingen skudt i benet. Det skete fredag d. 9. juni i krydset Taastrupgårdsvej/Hveen Boulevard.

Politiet har inden for de seneste dage observeret at personer med tilknytning til samme miljø har ageret som vagter i området ligesom flere af disse personer er truffet i skudsikre veste.

Visitationszonen dækker området omkring Roskildevej, Halland Boulevard, Blekinge Boulevard, Høje Taastrup Vej, Skolevej, Valbyvej, Kirkevej og Selsmosevej.

Beslutningen medfører, at politiet i perioden kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i zonen.