Tre unge kvinder efterlyst for vold: Nu er de identificeret

Tre unge kvinder, som politiet tidligere i dag efterlyste for vold mod en 18-årig pige er blevet identificeret.

Volden fandt sted om natten den 8. april, da en 18-årig kvinde og hendes veninde passerede dem i tunnelen under jernbanen ved Roskilde Station. Den 18-årige sagde “hej”, og det endte med, at den ene af de tre unge kvinder fra gruppen tog fat i den 18-åriges hår og bankede hendes ansigt et par gange ind i væggen. En anden af kvinderne hjalp til med volden, herunder et forsøg på yderligere vold ved igen at banke offerets hoved ind i væggen, medens den sidste kvinde fra gruppen holdt offerets veninde på afstand.

Siden overfaldet, har politiet forgæves forsøgt at finde frem til identiteten på de tre gerningskvinder, men først da man i dag offentliggjorde et billede fra et overvågningskamera af de tre, lykkedes det at få fastlagt identiteten på de tre kvinder.

Politiet oplyser, at de snarest vil blive indkaldt til afhøring i sagen.