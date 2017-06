Politiet efterlyser tre unge kvinder for overfald på 18-årig

Politiet efterlyser nu tre unge kvinder som i starten af april overfaldt en 18-årig kvinde i tunnelen under jernbanen ved Roskilde Station.

Overfaldet skete lørdag den 8. april omkring kl. 02.30, efter den 18-årige sammen med en veninde havde været en tur i byen og sammen gik i tunnelen fra Jernbanegade i retning mod Køgevej. Her mødte de tilfældigt de tre kvinder, som offeret tiltalte med ”Hej!”, fordi hun var i godt humør.

De tre yngre kvinder bad hende om at tie stille, tiltalte hende med diverse skældsord og fortalte hende, at hun skulle passe på.

Offeret bad dem nu om at slappe af og forsøgte at gå videre, men blev holdt tilbage. Den ene fra gruppen tog fat i offerets hår og bankede hendes ansigt et par gange ind i væggen. En anden af kvinderne hjalp til med volden, herunder et forsøg på yderligere vold ved igen at banke offerets hoved ind i væggen, medens den sidste kvinde fra gruppen holdt offerets veninde på afstand.

Offeret og veninden slap til sidst fri, hvorefter de så, at de tre yngre kvinder grinende gik videre gennem tunnelen i retning mod Jernbanegade.

De tre kvinder blev beskrevet som:

A: kvinde, 18-20 år, 175-180 cm høj, almindelig af bygning, sort hår, tynde øjenbryn, der muligvis var tegnet, iført hvid kasket, sort jakke, mørke bukser og hvide sko.

B: kvinde, 18-20 år, 165-175 cm høj, kraftig af bygning, sort langt hår, iført hvide sko og medbragte sort taske.

C: kvinde, 18-20 år, 175-180 cm høj, almindelig af bygning, sort hår, iført mørkt tøj.

Alle tre kvinder talte dansk med accent og blev filmet af overvågningskameraer i gangtunnelen, da de forlod stedet.

Politiet har siden anmeldelsen forsøgt at få de tre yngre kvinder identificeret, men forgæves. Derfor beder politiet nu offentligheden om hjælp til at identificere kvinderne, der blev filmet af et overvågningskamera i gangtunnelen under jernbanen ved Roskilde station.

Henvendelser i sagen og oplysninger eller tip om kvindernes identitet kan gives til den lokale efterforskningsafdeling Roskilde hos Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46 35 14 48 eller via nærmeste politi på tlf. 114.

Opdateret: De tre unge kvinder er blevet identificeret af politiet (Billedet er derfor blevet sløret -red.)