Ny lov giver 14 dages fængsel for ‘utryghedsskabende tiggeri’

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget at skærpe straffen for tiggeri. Straffen gælder både tilrejsende tiggere og fattige danskere.

“Udenlandske tilrejsende, som tigger på gaderne, skaber utryghed. Derfor har et bredt flertal i Folketinget i dag skærpet straffen for tiggeri på f.eks. gågader, så man nu uden forudgående advarsel kan få 2 ugers fængsel.”– Sådan hedder det i en pressemeddelelse fra justistsministeriet.

Med skærpelsen fjerner man også det nuværende krav om, at politiet først skal have givet en advarsel, inden en person kan straffes for tiggeri i gågade, ved stationer, i offentlige transportmidler samt i og ved supermarkeder og lignende dagligvarebutikker.

Skærpelsen kommer efter de seneste ugers debat, hvor især tilrejsende romaer er blevet hevet frem som ‘utryghedsskabende’.

– Vi vil ikke finde os i, at folk slår lejr på offentlige steder, bruger vores kirkepladser som toilet og tigger i togene. Derfor skærper vi straffen for tiggeri, og vi er ved at se på, hvordan vi kan give politiet endnu bedre redskaber til at bekæmpe adfærd, som skaber utryghed bl.a. i vores gader og parker. Vi har at gøre med et akut problem, og derfor har regeringen også handlet resolut, siger justitsminister Søren Pape Poulsen i pressemeddelelsen.

Den skærpede straf gælder dog ikke kun udenlandske tiggere, som rejser til Danmark. Den gælder også danske tiggere.

Den nye strafskærpelse forventes at træde i kraft i slutningen af juni og har en såkaldt solnedgangsklausul, der indebærer, at lovændringen ophæves den 1. juli 2020.