Far fik 3 måneders fængsel for vold mod sine børn

En 36-årig mand blev i går ved Retten i Roskilde idømte i dømt 3 måneders fængsel for vold mod sine to døtre, der dengang var 4 og 7 år gamle.

Manden boede indtil slutningen af 2016 i Roskilde-området,

Medens han boede sammen med døtrene og deres mor, forøvede han vold gentagne gange ved at presse en pude ned over den yngste piges ansigt, når hun græd i sin seng om aftenen, ligesom han var tiltalt for at have slået pigerne med knytnæve på arme, ben og mave, når han havde samvær med dem efter skilsmissen fra deres mor.

– Jeg er tilfreds med dommens udfald. Det er altid alvorligt, når forældre begår vold mod deres børn, for forældre er børns primære omsorgspersoner, som børn skal kunne finde tryghed og trøst hos. Det er særligt skærpende at presse en pude ned over en lille piges ansigt, for der kan opstå livsfarlige situationer, siger anklagerfuldmægtig Anders Dyrvig Rechendorff.

Straffen skal ikke afsones, hvis manden udfører 80 timers samfundstjeneste og ikke begår noget strafbart det næste år. Manden tog betænkningstid i forhold til eventuel anke af dommen.

Børnene har ikke haft samvær med faderen siden juni 2016 som følge af mistanken mod ham.